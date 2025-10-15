Россиянам рассказали об особенностях штрафов за передачу sim-карт посторонним

Такое действие грозит штрафами, однако есть исключения, отметил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Передача своей sim-карты посторонним грозит штрафом для граждан в размере до 50 тыс. рублей, но есть несколько исключений. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"За незаконную передачу абонентом - физическим лицом абонентского номера, выделенного ему на основании договора [с сотовым оператором], предусмотрен административный штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что меры административной ответственности предусмотрены и для бизнеса - как индивидуальных предпринимателей, так и компаний, если они дают корпоративные sim-карты кому-либо кроме своих работников или не сообщают мобильному оператору о пользователях услуг связи, как того требуют правила.

Полномочиями по составлению протоколов по этой статье наделены сотрудники полиции "в случае непосредственного обнаружения признаков административного правонарушения". При этом, подчеркнул Машаров, как для граждан, так и для юридических лиц в КоАП прописана оговорка, что административная ответственность (штрафы) применяется, "если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния".

С кем можно делиться sim-картой

Между тем в примечании к соответствующей статье КоАП указано, что "не является административным правонарушением безвозмездная кратковременная передача абонентского номера", если другому человеку понадобилось позвонить в личных целях.

Также, как отметил Машаров, согласно закону "О связи", граждане вправе делиться sim-картами с членами семьи и близкими родственниками. В соответствии с Семейным кодексом это супруги, родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, братья и сестры (в том числе неполнородные).

"Кроме того, на основании постановления правительства РФ гражданин также имеет право передавать свой абонентский номер представителям органов государственной власти и органов местного самоуправления и представителям экстренных оперативных служб при исполнении служебных обязанностей", - сказал член ОП РФ.