Вильфанд сообщил о начале "предзимья" в России

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Сезон, который синоптики характеризуют как "предзимье", установился в России. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Пришел период, который носит такое красивое название "предзимье". Метеорологи живут в своей рубрикации сезонов. У обычных людей 4 сезона, а у метеорологов 6 сезонов. Лето делится на первую и вторую половину лета и затем после осени наступает период "предзимья", - рассказал он.

Этот период начинается с середины октября и длится примерно до 15-20 декабря, добавил Вильфанд. "Циркуляция очень изменчивая, погода готовится к переходу на зимний режим", - пояснил он.