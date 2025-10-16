Пользователи в некоторых странах сообщают о сбое в работе YouTube

Только в США жалобы на работу видеохостинга оставили свыше 332 тыс. человек

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Масштабный сбой в работе видеохостинга YouTube зафиксирован в ряде стран по всему миру. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Больше всего жалоб наблюдается в США, где свыше 332 тыс. человек зафиксировали перебои в работе видеохостинга. 55% пользователей сообщили о проблемах с потоковым просмотром видео, 33% - о трудностях с подключением к приложению, у 12% не работает сайт.

По данным Downdetector, значительные перебои в работе сервиса также наблюдаются в Великобритании и Японии.