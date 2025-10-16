РПЦ: более 40 регионов РФ ведут работу над ограничением абортов

Некоторые субъекты выступили за введение запрета склонения женщин к аборту, заявил председатель Патриаршей комиссии

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Кузнецов/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Более 40 регионов РФ ведут работу над ограничением абортов в частных клиниках, при этом уже 25 субъектов страны выступили за введение законодательного запрета склонения женщин к аборту. Об этом рассказал ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор (Лукьянов).

"Хотел бы выразить особую благодарность главам регионов Российской Федерации, их число уже приближается к 20, которые ввели самые серьезные ограничения для частных клиник или полностью вывели аборты из частной сферы, перевели под контроль государства или приблизились к этому. Знаем, что эта работа ведется еще в более чем 40 регионах. Эти регионы, особенно Республика Крым, доказывают нам, что эта мера оправдана, необходима и способствует улучшению демографической ситуации в краткосрочной перспективе. Очень надеемся, что за Крымом, за Липецком, за Вологдой, за Мордовией и за многими другими регионами последуют и те губернаторы, которые сегодня принимают решения в этой сфере", - сказал он.

Глава патриаршей комиссии уточнил, что стимулирующие меры по поддержке рождаемости "включаются тогда, когда действуют меры ограничительные", и призвал поддержать регионы, которые откликнулись на призыв Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и ограничили и склонение к абортам, и аборты в частных клиниках.

Священник заметил, что с инициативой законодательного запрета склонения женщин к аборту "выступили уже 25 регионов страны", и обозначил важность этого начинания. "Такие законопроекты призваны к тому, чтобы это явление навсегда покинуло область нормы общества и стало тем, чем оно и является - социальным злом в нашей стране. А если мы зло артикулируем, мы можем от него избавиться", - подчеркнул он.

"Иными способами в тот короткий промежуток времени, который у нас еще есть, мы не сможем решить эту ситуацию в нашей стране", - заключил отец Федор.