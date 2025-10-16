В Минздраве поддержали закрытие "наливаек" и ограничение продажи алкоголя

Инициативы по запрету на продажу вейпов также заслуживают поддержки, отметил замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении ЦНИИОИЗ Минздрава Виктор Зыков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Инициативы по ограничению продажи алкоголя, запрету на продажу вейпов и курительных смесей, а также ликвидации "наливаек" заслуживают всесторонней поддержки. Ограничительные меры эффективно работают в борьбе с употреблением вредных для здоровья веществ, такое мнение выразил ТАСС заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении ЦНИИОИЗ Минздрава России Виктор Зыков.

Ранее глава Республики Алтай Андрей Турчак сообщил, что на ближайшем заседании правительства будут рассмотрены постановления об ограничении на продажу алкоголя, а также полный запрет на реализацию вейпов и курительных смесей. По его словам, планируется ввести полный запрет алкомаркетов и розничной продажи алкоголя в многоквартирных жилых домах и вблизи детских садов и школ, а также в целом ограничить реализацию спиртных напитков в будни с 11 до 19 часов, в пятницу - до 16 часов. Полный запрет на продажу алкоголя власти планируют ввести в выходные и праздничные дни. Также в жилом секторе намерены закрыть так называемые "наливайки".

"Предложенные инициативы направлены на защиту здоровья населения (как взрослых, так и детей) и заслуживают всесторонней поддержки. Последствия потребления алкоголя и табака выражаются в преждевременной смерти нескольких сотен тысяч наших граждан ежегодно. Ограничительные меры эффективно работают на популяционном уровне, снижая доступность алкогольной, табачной и иной никотинсодержащей продукции", - сказал Зыков.

Как отметил эксперт, международные исследования показывают, что сокращение временной и территориальной доступности алкогольной продукции являются одними из наиболее эффективных мер, влияющих на снижение потребления алкоголя, на уровень алкогольной смертности, заболеваемости и преступности, в том числе среди молодежи.

Также Зыков отметил, что так называемые "наливайки" - заведения, которые днем работают как рюмочные или кафе с небольшим залом, а по ночам превращаются в розничные магазины, где продают алкоголь навынос, в обход ограничений по времени продажи спиртного, обычно располагаются в жилых домах и становятся центрами притяжений асоциальных элементов, провоцируют рост бытовых конфликтов и правонарушений, значительно снижая безопасность жизни проживающих в этих домах людей. По его мнению, закрытие "наливаек" останавливает очевидное пренебрежение законом и помогает изменить отношение общества к употреблению спиртного.

"Потребление вейпов приводит к сильнейшей никотиновой зависимости, значительно увеличивает риск возникновения хронических заболеваний легких, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. При этом с помощью вейпов потребляются также наркотические вещества. Поскольку вейпы находятся в легальном обороте, потребление наркотических веществ может происходить практически на виду у всех", - добавил Зыков.