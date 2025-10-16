В Дальнегорске два ученика разных школ заболели туберкулезом

Прокуратура региона организовала проверку

ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Правоохранители в Приморье проводят проверку из-за случаев заражения туберкулезом двух учащихся разных школ в Дальнегорске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратура организовала проверку по факту выявления заболевания туберкулезом у двух учащихся разных школ города Дальнегорска. Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в образовательных учреждениях прошла санитарная обработка помещений. Управление Роспотребнадзора ведет административное расследование, специалисты устанавливают источник распространения заболевания.

По итогам проверки прокуратура примет комплекс мер реагирования для недопущения дальнейшего распространения болезни и защиты прав детей на безопасные условия обучения.