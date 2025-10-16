Мадуро: почти 15 тыс. венесуэльских мигрантов вернулись на родину из США

Президент республики указал, что эти люди были "спасены из тюрем, от похищений"

КАРАКАС, 16 октября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в рамках государственной программы "Возвращение на Родину" почти 15 тыс. венесуэльских мигрантов были репатриированы из США. "С февраля 2025 года 14 947 венесуэльских мигрантов на 77 авиарейсах вернулись из США", - сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро на заседании Национального совета суверенитета и мира, которое транслировал телеканал Venezolana de Televisión.

Глава государства указал, что мигранты были "спасены из тюрем, от похищений и вернулись в Венесуэлу - лучшую страну мира". Мадуро напомнил, что правительство США постоянно распространяет ложную информацию, обвиняя венесуэльских граждан в принадлежности к преступным группировкам, и потребовал незамедлительно прекратить подобные обвинения. "Венесуэла - это государство с законопослушными, солидарными и гуманными гражданами", - подчеркнул президент.

С приходом к власти президент США Дональд Трамп начал кампанию по массовой высылке мигрантов. К венесуэльцам американские власти применяют закон о врагах-иностранцах от 1798 года, который позволяет задерживать, заключать под стражу и высылать из США членов преступных группировок. Вашингтон также обвиняет Венесуэлу в невыполнении обязательств по возвращению мигрантов.