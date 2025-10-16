Минюст просят усовершенствовать закон о выплатах семьям погибших военных

Сенатор от Ульяновской области, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов пояснил, что из-за действующих норм семьи вынуждены проходить длительные судебные разбирательства

УЛЬЯНОВСК, 16 октября. /ТАСС/. КПРФ подготовила в Минюст запрос с просьбой усовершенствовать законодательство о единовременных выплатах семьям погибших военнослужащих. Об этом сообщил ТАСС сенатор от Ульяновской области, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов.

"Мы с депутатами КПРФ подготовили запрос на имя министра юстиции Константина Чуйченко. По нашему мнению, родители погибшего военнослужащего, которые не участвовали в воспитании ребенка, не должны сохранять формальное право на выплату", - сказал собеседник агентства.

Гибатдинов пояснил, что из-за действующих норм семьи вынуждены проходить длительные судебные разбирательства. "Такие обращения регулярно приходят в наш адрес. Также нередко семьи попросту не могут найти биологических родителей для того, чтобы договориться о выплате. Назначение полной компенсации должно идти тому из родителей, кто фактически воспитывал военнослужащего при отсутствии связи с другим родителем", - уточнил он.

Сенатор добавил, что в случае поддержки инициативы соответствующий закон в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

В тексте запроса говорится, что при возникновении спорных случаев члены семьи погибшего военнослужащего вынуждены обращаться для разрешения конфликта в суд. "Из определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 01.07.2024 № 56-КГ24-6-К9 <...> следует, что родители военнослужащего, погибшего в ходе СВО, могут быть лишены мер социальной поддержки, если они не принимали участия в воспитании ребенка, однако родительских прав лишены не были. Вместе с тем подобные положения не закреплены в законодательстве, в силу чего многие граждане вынуждены решать возникающие вопросы в судебном порядке", - отмечается в документе.

Депутаты просят министра юстиции высказать позицию ведомства относительно возможности внедрения внесудебного порядка получения полной суммы денежной компенсации (при отсутствии иных членов семьи) одним из родителей. При этом обязательным условием является отсутствие информации о другом родителе, который не принимал участия в воспитании военнослужащего до достижения им возраста 18 лет.