В Москве ожидаются облачная погода и до 7 градусов тепла

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Облачная погода и температура воздуха до плюс 7 градусов прогнозируются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 5-7 градусов тепла. В ночь на пятницу температура может опуститься до плюс 4 градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 2-7 градусов, местами пройдет небольшой дождь. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 1 градус.