Савенкова, несмотря на угрозы из-за "Миротворца", намерена продолжать работу

Российская писательница и журналист из Луганска заявила, что не собирается сдаваться

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российская писательница и журналист из Луганска Фаина Савенкова беспокоится насчет собственной безопасности и безопасности данных своих родителей в связи с внесением ее в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец", но подчеркнула, что не намерена прекращать освещать важные темы несмотря на угрозы. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

"Ну, конечно, я все еще переживаю по теме безопасности. Своего нахождения там (на сайте "Миротворец" - прим. ТАСС) и в первую очередь данных моих родителей, у них там они (личные данные - прим. ТАСС) тоже есть. В первую очередь из-за этого. Но я понимаю, что в дальнейшем можно продолжать об этом рассказывать. Тему говорить очень важно, поэтому сдаваться не буду", - сказала писательница.

Савенкова привела в качестве примеров физической расправы, с которой могут столкнуться публичные люди, убийства журналистов Дарьи Дугиной и Олеся Бузины. "Были случаи, когда страдали журналисты, например, та же Даша Дугина, Олесь Бузина, когда их убили жестоко очень. Но даже так, если просто угрозы - это тоже очень опасно", - констатировала писательница.

Савенкова была внесена в базу "Миротворца" в 2021 году, юной писательнице на тот момент было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка".

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.