ТАСС: провинившихся солдат ВСУ привязывают к дереву скотчем

Иногда украинцы бросают своих сослуживцев в яму, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Виктор Мовчан

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Командование ВСУ привязывает провинившихся солдат скотчем к дереву или бросает их в яму. Об этом рассказал пленный украинский военный Виктор Мовчан. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"За нарушение или за пьянку привязывали к деревьям скотчем. Копали специальную яму, бросали в нее", - рассказал он.

По словам Мовчана, перед отправкой подчиненных на боевые позиции командование регулярно отбирало у них банковские карты, на которые поступало жалованье. "Были такие случаи, что требовали деньги, полную зарплату, боевые [выплаты], карточки забирали. Вот ты на позицию идешь, а у тебя карточку забирают и спрашивают код. Там уже знали, что ты можешь прийти, а можешь не прийти", - сказал пленный.

Мовчан проходил службу в 34-м батальоне 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Ранее пленный рассказал, что на протяжении восьми месяцев прятался в подвале здания в Волчанске вместе с сослуживцем, прося командование заменить их. Лишившись воды и еды, оба приняли решение сдаться в плен.