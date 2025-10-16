Савенкова назвала смешными обвинения Киева в том, что она "проект Кремля"

Писательница и журналист отметила, что игнорирует такие заявления

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российская писательница и журналист из Луганска Фаина Савенкова прокомментировала обвинения со стороны Украины в том, что она является так называемым "проектом Кремля", назвав подобные заявления смешными и заявив, что игнорирует их. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

"Скорее, да, действительно, - смешные слова. Я просто это игнорирую, потому что что мне им отвечать", - ответила Савенкова на вопрос ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможности диалога с теми, кто распространяет такие обвинения, писательница выразила сомнение в его эффективности. "Я не думаю, что хотела бы с ними поговорить, потому что в любом случае их позицию вряд ли возможно изменить", - отметила она.

При этом Савенкова добавила, что тем, кто сомневается и хочет разобраться в ситуации, стоит изучить ее историю, которая в открытом доступе в интернете. "В принципе в интернете все есть - это можно изучить, посмотреть", - заключила она.

Савенкова была внесена в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец" в 2021 году, писательнице на тот момент было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка".

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.