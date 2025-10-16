Глава округа: запорожцы хотят уехать с Украины из-за пропаганды

Некоторые граждане хотят вернуться обратно в Запорожскую область, рассказала Наталья Романиченко

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Многие жители Запорожской области, которые уехали на Украину после начала специальной военной операции, хотят вернуться домой, разочаровавшись в пропаганде режима Зеленского. Такое мнение высказала в интервью ТАСС глава расположенного на линии боевого соприкосновения Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.

"Многие жители очень хотят вернуться к нам на территорию, они хотят вернуться к себе домой, учитывая, что они уже не верят в пропаганду, которую ведет Украина, что русские убивают, расстреливают. <...> Конечно, многие хотят вернуться, потому что уехали именно из-за пропаганды, которую вела Украина", - сказала она.

По словам Романиченко, жители и Васильеского района, и всей Запорожской области покинули свои дома не из-за симпатий к Украине, но опасаясь боевых действий. "Мы понимаем, что не все жители уехали, потому что поддерживали Украину. Многие уехали, потому что испугались обстрелов. [Уехали] по причине того, что в Запорожье или в другой части Украины живут родственники, есть где разместиться. Зарабатывать там нечего и не из чего, поддержки никакой не оказывается. Поэтому очень многие люди хотят вернуться домой. И это наши люди, которые будут гражданами РФ", - отметила Романиченко.