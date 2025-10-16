"Купибилет": 88% россиян сталкивались с задержкой рейса на восемь и более часов

Согласно исследованию сервиса, во время ожидания люди чаще всего посещают кафе и рестораны аэропорта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Большинство - 88% - опрошенных россиян сталкивались с задержкой авиарейса, при этом 21% ждал вылета восемь и более часов. Об этом говорится в результатах исследования сервиса "Купибилет" (текст есть у ТАСС).

"Согласно исследованию, большинство путешественников (88%) сталкивались с этой ситуацией. Наиболее распространенной является задержка продолжительностью от одного до трех часов (37%), в то время как каждый четвертый пассажир (25%) пережидал опоздание самолета на три - пять часов. Еще 21% столкнулись с задержкой, которая длилась от восьми и более часов. 15% ждали вылета от пяти до восьми часов", - отмечают эксперты.

Согласно исследованию, во время ожидания туристы чаще всего посещают кафе и рестораны аэропорта (32%), 26% занимаются работой в бизнес-залах, 13% пользуются услугами гостиниц и еще 13% отдыхают в залах ожидания. Кроме того, 5% респондентов при большой задержке рейса выходят в город, если позволяет виза. Оставшиеся участники опроса предпочитают гулять по аэропорту в ожидании посадки.

"Полученные данные говорят о том, что задержка рейса перестала быть форс-мажорной ситуацией и превратилась в системный фактор, который авиационная отрасль должна учитывать в своей операционной модели. Задача современных аэропортов и авиакомпаний - не просто информировать о задержках, а активно трансформировать это "потерянное" время в ценность для путешественника. Это требует развития бесшовной экосистемы услуг", - отметили в пресс-службе "Купибилет".

В опросе приняли участие 1,5 тыс. совершеннолетних россиян. У респондентов была возможность множественного выбора ответов.