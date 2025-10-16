В Приморье арестовали пять судов по иску о возмещении ущерба на 234 млн рублей

В феврале 2022 года в бухте Троицкая затонул краболов "Акванавт" компании "Примкраб", из-за чего произошел разлив нефтепродуктов на площади 2,4 тыс. кв. м

ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Суд в Приморском крае наложил арест на рыболовные суда компании "Примкраб" в рамках обеспечения иска о взыскании ущерба от разлива нефтепродуктов, произошедшего после затопления судна "Акванавт". Сумма ущерба превысила 234 млн рублей, сообщили в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

"Ущерб, причиненный водному объекту, составил более 234 млн рублей. Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц и в интересах Российской Федерации к ООО "Примкраб" о взыскании ущерба. В обеспечение заявленных требований судом по ходатайству истца наложен арест на имущество ответчика - пять рыболовных судов, а также запрещена реализация данного имущества", - говорится в сообщении.

Рассмотрение иска на контроле природоохранного прокурора.

В феврале 2022 года в бухте Троицкая затонул краболов "Акванавт" компании "Примкраб". В результате, по данным природоохранной прокуратуры, произошел разлив нефтепродуктов на площади 2,4 тыс. кв. м.