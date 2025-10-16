Фаина Савенкова призвала обучать действиям при утечке данных в "Миротворец"

Писательница заявила, что основная проблема заключается в отсутствии нужных знаний у людей, которые сталкиваются с такими угрозами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российская писательница и журналист из Луганска Фаина Савенкова считает необходимым рассказывать детям и их родителям о том, как действовать в ситуации, когда их личные данные оказываются в базах таких сайтов, как украинский экстремистский "Миротворец", и им начинают угрожать.

"Мне кажется в первую очередь важно этим детям, их родителям рассказывать о том, что нужно делать если они туда (на сайт "Миротворец" - прим. ТАСС) уже попали. Потому что отследить подобное очень тяжело. То есть все мы понимаем, что эти данные где-то находятся, их сливают и сюда вот заносят. И люди сталкиваются с тем, что они не знают, что делать", - сказала Савенкова в ответ на вопрос ТАСС о том, что могут делать российские власти, чтоб не допустить попадания личных данных детей на сайт "Миротворец".

Писательница подчеркнула, что проблема заключается в отсутствии необходимых знаний у людей, столкнувшихся с подобными угрозами.

Савенкова была внесена в базу "Миротворца" в 2021 году, юной писательнице на тот момент было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка".

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.