Мэр Пухов: число атак дронов ВСУ на Энергодар в 2025 году существенно выросло

С начала года город пережил четыре артиллерийских обстрела ВСУ, подчеркнул глава муниципалитета

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 16 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в этом году гораздо чаще атакуют с помощью дронов гражданскую инфраструктуру Энергодара, чем в прошлом. Об этом ТАСС сообщил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

"Буквально с января месяца число налетов и число атак, дроновых атак на город существенно выросло по сравнению с прошлым годом", - сказал Пухов.

С начала года город также пережил четыре артиллерийских обстрела ВСУ. "К счастью, повреждения инфраструктуры нашей незначительные, но люди пострадали, и есть погибшие", - подчеркнул глава Энергодара.

По словам собеседника агентства, в 2024 году ситуация с обстрелами и атаками дронов ВСУ на Энергодар "была менее острая, нежели в текущем году". Первый артиллерийский обстрел произошел 16 ноября, когда несколько снарядов прилетело по городской застройке, погиб в том числе 20-летний парень. До этого атаковали преимущественно инфраструктуру жизнеобеспечения.

Самый массированный артиллерийский обстрел, рассказал мэр, произошел 1 сентября 2022 года, "когда погибло значительное количество мирных жителей, было много раненых, горели машины, были попадания в жилые дома". В тот день Запорожскую АЭС, расположенную в пяти километрах от города впервые посетил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Пухов напомнил, что в 2023-2024 гг. противник систематически бил по подстанциям и другой энергетической инфраструктуре, вызывая проблемы с обеспечением электроэнергией населения.

Энергодар расположен на левом берегу Днепра и Каховского водохранилища в Запорожской области. В городе проживают сотрудники Запорожской АЭС и члены их семей. В 2022 году Энергодар перешел под контроль Российской Федерации, 30 сентября в результате референдума он в составе Запорожской области вошел в состав РФ.