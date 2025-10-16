В России число волонтеров культуры превысило 200 тыс.

Также в стране работают около 150 Добро.Центров, рассказала руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры культуры" Милена Богданова

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 16 октября. /ТАСС/. Число активных волонтеров культуры в России превысило 200 тыс. человек, сообщила журналистам руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры культуры" Милена Богданова.

В Якутске начал работу форум волонтеров культуры Республики Саха (Якутия) на базе смарт-библиотеки. В течение 16 и 17 октября здесь запланированы мастер-классы и сессии.

"У нас сегодня здесь собралось более 150 представителей сообщества волонтеров культуры республики. Всего в России сейчас более 200 тыс. волонтеров активных, которые принимают участие в добровольчестве, в сфере культуры, открыты 72 региональных отделения по всей стране" , - рассказала Богданова. Кроме того, открыты порядка 150 Добро.Центров.

Она отметила, что в конце 2024 года была представлена стратегия развития культурного добровольчества до 2030 года. "Соответственно, появились новые векторы развития, новые проекты, новые направления. Нам очень важно сегодня, в дни республиканского форума волонтеров культуры в Республике Саха (Якутия), погрузить учреждения культуры, погрузить студентов профильных вузов и ссузов, погрузить волонтеров культуры, которые уже давно в нашем сообществе, в новый вектор развития, в новую стратегию - в то, как мы будем дальше жить до 2030 года и в будущем, и понять, какие инициативы и проекты уже в рамках новой стратегии смогут развиваться здесь, в республике", - добавила она.

Форум проходит в Якутске во второй раз. Как отметила первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Мария Турантаева, запланирована также культурная программа. Участникам организуют показ якутского фильма "Не хороните меня без Ивана" (2022) режиссера Любови Борисовой.

В Якутии насчитывается свыше 4 тыс. волонтеров культуры. Форум получил поддержку Росмолодежи, региональных Минкультуры и Минмолодежи. Он проходит в рамках национального проекта "Молодежь и дети".