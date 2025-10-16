Суд Тувы удовлетворил апелляцию о расторжении контракта с мэром Кызыла

Причиной стало ненадлежащее исполнение Каримом Сагаан-оолом своих обязанностей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Верховный суд Тувы удовлетворил апелляцию главы столицы республики Ирины Казанцевой и постановил расторгнуть трудовой контракт с мэром Кызыла Каримом Сагаан-оолом из-за ненадлежащего исполнения им своих обязанностей. Об этом ТАСС сообщила Казанцева.

В феврале 2025 года Кызылский городской суд частично удовлетворил иск Казанцевой и постановил расторгнуть трудовой контракт с мэром Кызыла Каримом Сагаан-оолом за неисполнение вопросов местного значения. Сагаан-оол подал апелляцию на данное решение суда. Верховный суд региона отменил решение Кызылского городского суда и оставил мэра в должности. После этого Казанцева подала апелляцию.

"Верховный суд Республики Тыва рассмотрел нашу апелляцию и постановил расторгнуть трудовой контракт с мэром Кызыла Каримом Сагаан-оолом. Сейчас мы ждем мотивационного решения суда на руки", - сообщила Казанцева.

О деле мэра Кызыла

В декабре 2024 года глава столицы Тувы подала иск в суд о расторжении трудового договора с мэром Кызыла Сагаан-оолом в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей. По словам главы города, в столице республики плохо благоустраиваются общественные пространства и дворовые территории, ненадлежащим образом содержатся общественные пространства. Сагаан-оол заявил, что депутаты городского парламента организовали информационную травлю в отношении него и его команды.

В Кызыле с 2008 года высшим должностным лицом муниципалитета является глава города, одновременно возглавляющий хурал. По итогам конкурса депутаты хурала выбирают мэра (сити-менеджера). Карим Сагаан-оол вступил в должность мэра Кызыла в 2018 году.