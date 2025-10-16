На Камчатке намерены выплачивать участникам СВО 1 млн рублей на строительство

Всего в регионе действует 81 мера поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 октября. /ТАСС/. Власти Камчатки прорабатывают возможность выплаты по 1 млн рублей участникам СВО, получившим земельный участок. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

"Сейчас работаем над тем, чтобы участники СВО, получившие земельные участки, дополнительно получали сертификат до 1 млн руб., чтобы не просто была земля, но и можно было начать строительство", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.

На встрече с участниками СВО губернатор Камчатки рассказал о запущенном в регионе навигаторе мер соцподдержки: "Сам проверил, удобно. В одном месте собраны все меры поддержки со ссылками на Госуслуги. Также точечно ко мне обращались по твердому топливу, по углю и дровам. Там, где оно необходимо, мы официально ввели ежегодную компенсацию для участников СВО и их семей", - сказал Владимир Солодов.

Всего на Камчатке действует 81 мера поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей, из них 20 федеральных, 29 региональных и 32 - муниципальные.