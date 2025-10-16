В регионах на северо-западе России ожидаются дожди и ветер до 22 м/с

В Архангельской области в большинстве районов пройдет дождь, местами с мокрым снегом

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Дожди, мокрый снег, порывистый ветер, а также температура до минус 2 градусов ожидаются в четверг в регионах Северо-Западного федерального округа, сообщили ТАСС синоптики. Теплее всего будет в Калининградской и Псковской областях.

По данным Карельского гидрометцентра, в четверг в республике ожидается облачная погода. В большинстве районов ночью пройдет небольшой, а днем умеренный дождь. Температура ночью - 0, плюс 5 градусов, днем - плюс 5, 10. Ночные и дневные температуры будут такими же и в Новгородской области. В течение суток там ожидают небольшие короткие дожди.

В Архангельской области в большинстве районов пройдет дождь, местами с мокрым снегом. Температура ночью - 0, плюс 5, а днем - плюс 2, 7 градусов. В Лешуконском, Мезенском и Пинежском районах ожидается усиление юго-западного и южного ветра порывами 15-17 м/с. В Ненецком автономном округе также мокрый снег и дождь. Местами порывы ветра 15-17 м/с, а на побережье - до 22 м/с. Под усиление ветра попадают территории Шоинского, Канинского и Колгуевского сельсоветов. Температура ночью и днем - 0, плюс 5. Схожая температура, а также дождь и мокрый снег ожидаются в Мурманской области.

В Калининградской области в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью - плюс 5, 10 градусов, днем - плюс 10, 15 градусов. Чуть холоднее будет в Псковской области. На территории региона также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, а днем в большинстве районов пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит плюс 1, 6 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 12, сообщили в Псковском ЦГМС.

Небольшие дожди с мокрым снегом продолжатся в Республике Коми. Ветер - до 7-12 метров в секунду, на севере региона он будет достигать 15 м/с в порывах. Ночью ожидается от минус 2 до плюс 3 градусов, днем - плюс 3, 8. Также минусовая температура ночью возможна в Вологодской области - там прогнозируют до минус 1. Осадки перейдут в мокрый снег, а на дорогах возможна гололедица. Днем на большей территории области пройдет небольшой дождь, температура - плюс 4, 6 градусов.