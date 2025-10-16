В Архангельске представят проект о легендарном полярном капитане Воронине

Выставка будет работать в течение года

АРХАНГЕЛЬСК, 16 октября. /ТАСС/. Проект о легендарном арктическом капитане Владимире Воронине представят в национальном парке "Русская Арктика" в Архангельске, Воронин был капитаном самых известных полярных судов и ледоколов первой половины ХХ века. Как рассказал ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия парка Евгений Ермолов, основой стали мемориальные вещи с ледокола "Ермак" - первого в мире арктического ледокола, а также редкие фотографии и документы.

Воронин был капитаном ледокола "Георгий Седов", когда тот участвовал в спасении экспедиции Умберто Нобиле, открывал в Арктике ранее неизвестные острова. В 1932 году ледокольный пароход "Александр Сибиряков" под командованием Воронина выполнил первый в мире сквозной переход по Северному морскому пути за одну навигацию, Воронин был капитаном "Челюскина".

"В этом году исполняется 135 лет со дня рождения Владимира Ивановича Воронина, он родился 17 октября 1890 года, - сказал Ермолов. - Мы представляем вещи, которыми мог пользоваться Воронин, это вещи с ледокола "Ермак". Это самый первый ледокол, он был спущен на воду в 1899 году. Воронин был его капитаном. Он вернулся с "Челюскина" и как самый главный полярный капитан был назначен на самый главный полярный ледокол. Он его возглавлял до 1938 года, а в 1938 году его назначили капитаном свежеспущенного ледокола "Иосиф Сталин".

В экспозиции представлены сектант, циркуль штурманский, барометр, ключ от капитанской каюты, кресло с ледокола, скорее всего из кают-компании, часы с циферблатом на 24 часа. А еще морские шахматы. "Воронин любил играть в шахматы. Они очень маленького формата, в каждом поле сделано отверстие, и фигура вставляется на специальной палочке в это отверстие. Во время качки эти шахматы никуда не уезжают, партию можно оставить, уйти, заниматься своей работой, потом вернуться и продолжить партию", - показал историк.

Еще будет показан подлинный комплект формы командного состава Главного управления Северного морского пути. Дополнят экспозицию документы и фотографии из собраний музеев Архангельска и Санкт-Петербурга, а также кинохроники из экспедиций и выступление Воронина на Красной площади.

Первая советская станция на Земле Франца-Иосифа

Экспозиция представлена в интерьере первой полярной станции на Земле Франца-Иосифа "Бухта Тихая". Как говорит Ермолов, это очень символично, потому что только благодаря навыкам Воронина как ледового капитана ледокольный пароход "Георгий Седов" смог достичь архипелага раньше норвежской экспедиции.

"Если бы не его мастерство как навигатора, как ледового капитана, если бы он не провел "Седов" в 1929 году к Земле Франца-Иосифа через льды, то не было бы и полярной станции, может быть, и ЗФИ была бы норвежская, а не советская", - пояснил Ермолов.

В 1930-е годы Воронин был, по словам Ермолова, "суперзвездой", полярники были сопоставимы тогда по значимости с космонавтами в 1960-е. На "Челюскине" Воронин не хотел идти, ему не понравилось качество судна, тем не менее, он последним покинул "Челюскин", и последним эвакуировался с льдины, где дрейфовали челюскинцы.

Память о капитане

В наградном листе капитана от 12 апреля 1945 года отмечалось, что "товарищ Воронин с первых дней Великой Отечественной войны принимал активное участие в обеспечении ввода и вывода союзных и отечественных транспортов в порты Белого моря. За всю свою многолетнюю службу не допустил ни одной аварии".

При этом в 1938 году у Воронина была серьезная операция, были проблемы со здоровьем, и уже в 1940-е медкомиссия дала ему такую справку: "Плавать в Арктике можно, но простужаться нельзя". "Это заключение медкомиссии. Сами понимаете, насколько это возможно в Арктике", - уточнил собеседник агентства.

В рамках проекта планируется представлять разные документы и фотографии, связанные с Ворониным. Например, в экспозицию не вошел снимок, как погибшего капитана вывозили с ледокола, он был обнаружен позднее. Капитан Воронин умер 18 октября 1952 года, это была очень сложная проводка, ледокол "Иосиф Сталин" вел на буксире лихтер с грузом топлива и оборудования. 17 октября на мостике у Воронина случился инсульт, судно пошло к Диксону, но спасти капитана не успели.

"И мы обнаружили потрясающую фотографию. Сплошной лед, на заднем плане стоит далеко "Иосиф Сталин". И огромная процессия. Метет метель, раздувает пальто, шапки-ушанки, они держат шапки руками. Люди несут венок, не знаю, из чего они могли сделать венок на ледоколе, но венок траурный. И дальше несут гроб, покрытый флагом с черной полосой, - показал Ермолов. - Несут гроб своего капитана по льду с ледокола на остров Диксон. А дальше уже самолетом его доставили в Архангельск на Кегостров, на аэродром полярной авиации. А потом привезли в Ленинград, потому что он завещал похоронить себя в Ленинграде".

В честь Воронина названы улицы в Санкт-Петербурге, Беломорске, Северодвинске, Архангельске, Екатеринбурге и Соколе (Вологодская область). Также имя Воронина было присвоено Арктическому морскому институту в Архангельске. Именем Воронина названы мысы, ледники, заливы, бухты в Арктике и Антарктике. Выставка будет работать в течение года.