2ГИС: почти треть россиян ходят в кафе, чтобы сделать фото

Просто поесть в кафе и рестораны ходят 40% опрошенных, попробовать различные кухни - 34%

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Более 30% опрошенных россиян посещают заведения общественного питания, чтобы сделать фотографии. К основным причинам похода в кафе и ресторан также относят желание попробовать кухни мира, пообщаться и оценить "вайбовый" интерьер. Об этом сказано в исследовании геосервиса "2ГИС", текст которого есть в распоряжении ТАСС.

"В топ-5 вошли "Просто поесть" (40%), возможность попробовать "Кухни мира" (34%) - формат, в котором заведения специализируются на одной национальной кухне, предлагая гостям аутентичные блюда и атмосферу другой культуры, и "Пофоткаться" (32%)", - говорится в сообщении.

Кроме того, наиболее распространенной категорией стали "Вайбы" - для посетителей важны атрибуты, которые помогают выбирать места под настроение. Для выбора гастромест в крупных городах ключевыми стали характеристики "Поболтать" (когда важна не только еда, но и общение) и "Стильный интерьер". По данным аналитиков, такие характеристики присущи 56% и 52% исследуемых заведений общепита в городах-миллионниках.

В исследовании говорится, что самые редкие атрибуты ресторанов - "Красивый вид" и "Необычные вкусы" (3% и 4% соответственно). Чаще всего "Необычные вкусы" встречаются в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Москве. А наибольшая доля заведений с красивыми видами отмечена в Нижнем Новгороде, Казани и Самаре.

Для каждой категории выявлены лидеры среди городов-миллионников, где доля заведений с данным признаком максимально высока. Так, Омск занимает первые места в четырех группах: "Праздник" (30%), "Поработать" (14%), "Расслабиться" (19%) и "Просторный зал" (10%). Краснодар лидирует в категориях "Поболтать" (62%), "Стильный интерьер" (56%) и "Просто поесть" (49%). "Кухни мира" чаще всего встречается в Москве (40%). В Новосибирске наибольшая доля заведений с атрибутами "Пофоткаться" (40%) и "Свидание" (21%). Санкт-Петербург лидирует не только по необычным вкусам, но и по "Вайбу". А характеристику "Добавить мистики" имеют около 9% заведений города, которые содержат мистические детали в своей концепции, сказано в исследовании.