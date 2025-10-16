Эксперт Мкртчян: бронирование горного кластера Сочи достигает 60%

Оно зависит от цен, предлагаемых курортами, отметил вице-президент Альянса туристических агентств России

КРАСНОДАР, 16 октября. /ТАСС/. Бронирование отдыха на горнолыжных курортах Сочи в предстоящие новогодние праздники и зиму зависит от уровня цен, предлагаемых курортами, и в среднем уже достигает 60%. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"В пляжном кластере ажиотажа нет - там меньше 25% [доля бронирования], а горнолыжный кластер в среднем - порядка 60%. Ситуация с бронированием складывается по-разному: те, кто снижают цены с 5-6 января, у них загрузка уже порядка 70% на рождественские праздники, а те, кто снижают с 12 января - у них загрузки и в 50% нет - около 45%", - сказал Мкртчян.

Он отметил, что есть факты критичного завышения цен, в частности отели в горном кластере предлагают размещение в категории четырех звезд за 30-35 тыс. рублей за сутки.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек. Летом в Сочи гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются сочинские горнолыжные курорты - "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.