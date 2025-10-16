Тайвань хочет ограничить школьникам доступ к TikTok

Мера должна оградить детей от нежелательного контента в соцсети, отметил глава ведомства цифровых технологий острова Линь Ицзин

Редакция сайта ТАСС

© Ceng Shou Yi via Reuters Connect

ГОНКОНГ, 16 октября. /ТАСС/. Власти Тайваня рассматривают возможность ограничения доступа к TikTok для всех учащихся школ. Об этом сообщил глава ведомства цифровых технологий острова Линь Ицзин.

"Мы склоняемся к ограничению доступа учащихся к TikTok путем его блокировки в школьных сетях Wi-Fi", - приводит слова чиновника газета Taipei Times. Ожидается, что эта мера вступит в силу к концу 2025 года. Линь Ицзин добавил, что его ведомство сотрудничает с ведомством образования острова, "чтобы решить вопрос защиты детей от потенциального вреда, связанного с контентом TikTok".

Он указал, что при этом школы не будут обязаны проверять мобильные телефоны учащихся. Он также добавил, что вопрос о полном запрете TikTok на острове "потребует общественного согласия".

Ранее власти Тайваня обвинили материковый Китай в том, что он якобы использует TikTok в "информационной войне" и для распространения дезинформации. TikTok был включен в список приложений, представляющих угрозу национальной безопасности Тайваня в 2019 году, в связи с чем приложение запретили использовать государственным служащим острова.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.