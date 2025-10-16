В Воронежской области несколько населенных пунктов обесточены из-за атаки БПЛА
Редакция сайта ТАСС
04:33
ВОРОНЕЖ, 16 октября. /ТАСС/. Специалисты восстанавливают подачу электричества для жителей нескольких населенных пунктов Воронежской области после атаки украинских БПЛА.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
"Несколько населенных пунктов остаются без электричества на время аварийных работ, начавшихся после отражения атаки БПЛА в соседнем регионе", - написал он.
По словам губернатора, всего минувшей ночью дежурными силами ПВО на востоке Воронежской области было обнаружено и уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. "Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", - добавил губернатор.