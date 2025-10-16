ВС допустил изъятие автомобиля гражданской жены злостного нарушителя ПДД

Житель Тюменской области Андрей Коршунов был неоднократно судим за езду в пьяном виде

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Верховный суд России признал законным решение изъять автомобиль, принадлежащий сожительнице мужчины, который неоднократно был судим за езду в пьяном виде. Об этом сказано в тексте решения суда.

Там указывается, что житель Тюменской области Андрей Коршунов был неоднократно судим по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость". Суд также конфисковал в доход государства вещественное доказательство - автомобиль гражданской жены осужденного, на котором тот постоянно ездил.

С этим решением Коршунов и его сожительница не согласились. По их мнению, суд необоснованно забрал автомобиль, который не принадлежит осужденному. Они подали апелляцию, а затем и кассацию, однако не добились желаемого. И тогда они обратились в Верховный суд.

"В судебном заседании осужденный пояснил, что приобрел автомобиль за кредитные средства, оформил его на брата, а затем на сожительницу с целью освободить брата от уплаты налога, расходы на ремонт автомобиля они несут совместно. Сожительница в суде дала аналогичные показания, при этом она поясняла, что автомобиль является [их] общим с Коршуновым А. С. имуществом, [они] совместно несут расходы на его ремонт и техническое обслуживание, ведут совместное хозяйство", - сказано в решении Верховного суда.

Там отмечается, что факты неоднократного совершения Коршуновым на этом автомобиле административных правонарушений и преступлений говорит о том, что фактическим владельцем является он. На этом основании суд отклонил жалобу осужденного и его гражданской жены.