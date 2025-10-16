В Воркуте в Коми благоустроят сквер у храма и дворы 24 многоквартирных домов

СЫКТЫВКАР, 16 октября. /ТАСС/. Благоустройство сквера Прихода Иверской иконы Божией Матери завершат в заполярной Воркуте Республики Коми в 2026 году. По федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" также планируют с учетом регионального и федерального финансирования привести в порядок 13 дворовых территорий, которые объединяют 24 многоквартирных дома, сообщил в интервью ТАСС врио главы Воркуты Игорь Гурьев.

"В следующем году мы планируем благоустройство как минимум 13 дворовых территорий, которые объединяют 24 многоквартирных дома, а также провести работы по второму завершающему этапу благоустройства сквера Прихода Иверской Иконы Божией Матери. Там продолжим ремонт пешеходных дорожек, установим скамейки и урны", - рассказал ТАСС Гурьев.

В частности, 9 из 13 дворовых территорий благоустроят в микрорайоне Тиман. Запланировано привести в порядок дворовые территории в старом центре Воркуты - на пересечении улиц Мира и Ленина, где проходит много общегородских мероприятий. Ранее у одного из этих домов по улице Мира отремонтировали кровлю и фасад, обновят и территорию возле него. Кроме того, запланирован ремонт одного из дворов по улице Московской, где жители сами выступили с такой инициативой. Планируемый объем финансирования составит порядка 60 млн рублей, сообщил руководитель муниципалитета.

В этом году работали сразу по нескольким направлениям благоустройства города. Так, по программе "Формирование комфортной городской среды" завершили первый этап обустройства сквера: заменили освещение, частично привели в порядок пешеходные дорожки, сделали обрезку деревьев. На финальном этапе благоустройство 15 дворов, которые объединяют 31 многоквартирный дом в микрорайоне Тиман. Объем финансирования программы составил 72,3 млн рублей. Также в рамках летней ремонтной кампании благоустраивают дворовую территорию по улице Лермонтова, которую не успели сделать в прошлом году.

"Особое внимание уделяем народным инициативам и пожеланиям самих жителей. На улице Привокзальной в рамках "Народного бюджета" обустроили тротуары, завершаем проект по ремонту заездов во дворы. На мемориальном кладбище героев спецоперации: установили 18 памятников защитникам Родины, провели земляные работы, выполнили укладку тротуарной плитки и монтаж бортового камня. В ближайшее время будут выполнены работы по установке ограждений, опор освещения и системы видеонаблюдения. Эти работы выполняются при поддержке правительства Республики Коми, общественной организации ветеранов Воркуты и фонда "Социальная поддержка" при непосредственном участии муниципалитета. Еще одна важная задача - улучшение освещения наших улиц. Сейчас заканчиваем монтаж линий освещения на улице Проминдустрии. Запущены в эксплуатацию новые системы освещения на бульваре Шерстнева протяженностью почти километр и улице Славянской", - отметил руководитель муниципалитета.

По наказам избирателей

Помимо этого, по наказам избирателей в этом году провели заасфальтировали территорию возле гостиницы "Воркута" и проезд от улицы Ленина к гимназии №2 и школе №40. Средства на эти цели для города получил депутат Госсовета Коми Руслан Магомедов.

В ближайшее время на стадионе "Юбилейный" завершат работы по обустройству плоскостной спортивной площадки. Ее строят по проекту "Бизнес-спринт" госпрограммы "Я выбираю спорт". Объект готов на 95%, оставшаяся часть работ связана с укладкой специализированного спортивного покрытия на игровой зоне, где будут проходить тренировки и соревнования по баскетболу, волейболу и футболу. Общий объем финансирования площадки - 12,12 млн рублей, в том числе 8,64 млн рублей были выделены из федерального бюджета и 3,36 млн рублей - из регионального. Кроме того, ремонтируют три крупных спортивных объекта Воркуты - дворец спорта "Шахтер", плавательный бассейн "Воргашорец" и центральный спортивный комплекс "Победа".

Воркута - арктический моногород за 67 параллелью с населением 66,8 тыс. человек, одна из 16 опорных территорий Арктической зоны РФ. Изначально он создавался как центр угледобычи с населением 250 тыс. человек. В состав городского округа Воркута входят 16 населенных пунктов - город и поселки, 10 из которых официально числятся, но не заселены, еще 20 населенных пунктов были упразднены или закрыты в разные периоды. Около 6 тыс. жителей заняты на угледобыче и во вспомогательных производствах градообразующего предприятия "Воркутауголь" (входит в состав ООО "Русская энергия" корпорации AEON), одного из крупнейших в России производителей коксующегося угля, используемого в металлургии.