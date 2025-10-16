МВД опровергло данные об ограничении выезда мужчин призывного возраста

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД напомнили, что все нормативно-правовые акты публикуются в государственных информационных системах и на официальных порталах

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Информация о временных ограничениях на выезд из России для мужчин призывного возраста не соответствует действительности. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

"В сети распространяются документы, якобы утверждающие введение временных ограничений на выезд для мужчин призывного возраста", - сказали в управлении.

В УБК добавили, что подобные сообщения появляются в разных регионах страны, в том числе в Пермском крае, Мурманской области и Ставропольском крае.

"Никаких новых ограничений на передвижение граждан не вводилось, а все легитимные нормативно-правовые акты подлежат публикации в установленных государственных информационных системах и на официальных порталах", - отметили в киберполиции.

В МВД напомнили, что проверять сведения нужно только через официальные источники: сайты органов власти и официальные СМИ.