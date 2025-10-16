ВЦИОМ: 56% россиян предпочитают оставаться в стороне от бизнеса

Интерес к бизнесу в России в долгосрочной перспективе растет, но колеблется в зависимости от экономической ситуации, показал опрос

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Большинство россиян (56%) говорят о том, что никогда не имели собственного бизнеса и не хотят погружаться в это сейчас, свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ, поступившие в ТАСС.

Последние 15 лет индекс восприятия предпринимательства уверенно рос и закрепился на высоком уровне. По данным последнего опроса он составил 84 пункта из 100 (2009 г. - 73,7 п.); индекс предпринимательской готовности - 33,5 пункта из 100 (2009 г. - 30,9 п.). Если еще десять лет назад многие респонденты выбирали ответы "скорее хорошо", то сегодня большинство уверенно называет вариант "хорошо" - доверие бизнесу в целом стало более определенным, отмечают эксперты Аналитического центра ВЦИОМ.

Интерес к бизнесу в России в долгосрочной перспективе растет, но колеблется в зависимости от экономической ситуации, показал опрос. Так, за последние 15 лет в России выросла доля тех, у кого уже есть собственный бизнес, сегодня это почти каждый десятый. При этом также растет число тех, кто хотел, но передумал - 20%. Большинство россиян по-прежнему предпочитают оставаться в стороне от бизнеса (43%), добавили авторы исследования.

При высоком положительном уровне восприятия предпринимательства в обществе в целом готовность лично включаться в бизнес остается ограниченной: 56% опрошенных заявили, что никогда не пытались организовать свой бизнес и не планируют этого делать.

Почему не хотят открывать бизнес

Треть россиян, не желающих открывать собственное дело, объясняют это личными причинами: отсутствие интереса, предпринимательских качеств или необходимых знаний. Среди других ограничений: возраст, здоровье, пенсия. Также в восприятии россиян роль играют высокие налоги, инфляция, слабая поддержка государства, высокая конкуренция, конкурентные и бюрократические сложности входа в бизнес. Часть опрошенных не готовы идти в бизнес, потому что не имеют стартового капитала, а также потому что их устраивает текущее место работы.

Среди направлений для открытия бизнеса россияне чаще называли торговлю (15% от тех, кто планирует), сельское хозяйство (12%) и сферу услуг (11%).

В целом россиян можно разделить на четыре группы, каждая из которых по-разному смотрит на предпринимательство: бывшие энтузиасты (15%) - те, кто когда-то мечтал о собственном деле, но в итоге отказался от этой идеи; дистанцированные (43%) - позитивно воспринимают предпринимательство, но сами не стремятся к такому пути; практики (10%) - ядро предпринимательства, те, у кого уже есть бизнес или кто занимается открытием своего дела; нереализовавшиеся предприниматели (32%) - демонстрируют высокий интерес и готовность к открытию своего дела, но пока не перешли в статус реальных предпринимателей или не закрепились в нем.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 сентября 2025 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.