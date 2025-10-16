В Новосибирской области открыли первые "индустриальные классы"

Проект направлен на раннюю профессиональную ориентацию и углубленную профильную подготовку школьников

НОВОСИБИРСК, 16 октября. /ТАСС/. Тематические "индустриальные классы" по подготовке старшеклассников для задач авиакомпании S7 Airlines и фармпроизводителя Renewal запустили в двух школах Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе еще одного участника проекта - Новосибирского технического госуниверситета (НГТУ).

"Проект направлен на раннюю профессиональную ориентацию и углубленную профильную подготовку школьников по ключевым техническим дисциплинам: физике, математике и информатике. Ключевая особенность новых тематических классов - их ориентация на реальные задачи индустриальных партнеров: авиационной компании S7 и производственной фармацевтической компании Renewal", - говорится в сообщении.

Первые индустриальные классы открыты в лицее № 22 "Надежда Сибири" и средней общеобразовательной школе № 202. Пилотный этап проекта охватит 56 учеников 10-х классов. Учебная программа индустриальных классов включает не только теоретические дисциплины, но и специальные модули, которые будут проводить преподаватели НГТУ, а также практикумы на производстве. Планируется, что школьники приобретут уникальный опыт, участвуя в экскурсиях на предприятия и выполняя проектные работы, нацеленные на решение конкретных кейсов компаний-партнеров. Ученики новых индустриальных классов, в частности, получили возможность изучать профессию промышленного фармацевта и в теории, и на практике под непосредственным руководством специалистов компании Renewal. В будущем проект планируется распространить и на другие общеобразовательные учреждения Новосибирской области.