В новосибирском метро запустили первый поезд специальной модификации

Он начал курсировать на Ленинской линии

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 16 октября. /ТАСС/. Первый поезд новой модели "Ермак" запустили в новосибирском метрополитене. Об этом сообщила мэрия города.

"Первый новый поезд модели "Ермак" начал курсировать на Ленинской линии новосибирского метро", - говорится в сообщении.

Специальную модификацию поездов для метрополитена создает в рамках контракта "Метровагонмаш" (входит в группу "Трансмашхолдинг"). Мэр города Максим Кудрявцев сообщал, что поезд будет иметь высокую энергоэффективность по сравнению с предыдущими поколениями подвижного состава. Также вагоны оснащены системами информирования и шумоизоляции, принудительной вентиляции и обеззараживания воздуха. Вместимость подвижного состава - 1,5 тыс. человек. Для поездов разработаны новая ливрея и цветографическая схема оформления интерьера.

Ранее новосибирский метрополитен провел несколько аукционов на поставку вагонов метро, 15 город получит в лизинг по контракту с АО "Сбербанк лизинг", сумма контракта - 4 млрд рублей, еще 10 поставит "Метровагонмаш" за 1,7 млрд рублей. Это первая закупка вагонов под пятивагонные составы поездов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что полное обновление вагонов метро в Новосибирске будет выполнено к 2030 году. Это связано с тем, что срок эксплуатации действующих на данный момент вагонов будет истекать. Предполагалось, что поставки новых вагонов будут ежегодными.

Новосибирский метрополитен, единственный в России за Уралом, был открыт в 1985 году. В его составе действуют две линии - Ленинская и Дзержинская, всего 13 станций. На данный момент подвижной состав Новосибирского метрополитена состоит из 104 вагонов.