В Новосибирской области запустят приложение для адаптации иностранных студентов

Запуск планируется в 2026 году

НОВОСИБИРСК, 16 октября. /ТАСС/. Приложение, которое поможет иностранным студентам адаптироваться к учебе и жизни в РФ, запустят в Новосибирской области в 2026 году. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщила заместитель губернатора Валентина Дудникова.

"Мы выявили потребности наших студентов. Начиная от стандартов и регламентов, которые нужно соблюдать с точки зрения МВД, и заканчивая предоставлением услуг, которые есть на территории РФ. Мы уже связались с партнерами, которые могут профинансировать наше приложение. Начнется оно с опции, где будут даны ответы на типичные вопросы, по принципу чат-бота. Где и какую информацию можно получить в официальных органах. Для жизни и безопасности такое приложение необходимо", - сказала она в пресс-центре ТАСС.

По словам Дудниковой, приложение запустят уже в следующем году, в ходе текущего учебного года, чтобы получить обратную связь от иностранных студентов, которых в регионе насчитывается почти 10 тыс. Около половины из них принимают активное участие в жизни Международного клуба дружбы, в результате работы которого и возникла идея о создании приложения.