На северном участке МЦК 18 октября изменится интервал движения

Работы будут проводиться с 02:00 18 октября до 02:00 19 октября

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Интервал движения поездов на участке Ростокино - Панфиловская Московского центрального кольца (МЦК) изменится 18 октября на период переключения пути. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Интервал движения поездов на участке Ростокино-Панфиловская МЦК будет увеличен 18 октября. Это связано с переключением второго главного пути на перегоне Лихоборы-Владыкино на прежнее местоположение после строительства Северо-Восточной автомобильной хорды", - сказали в пресс-службе.

Работы будут проводиться с 02:00 18 октября до 02:00 19 октября, в выходные дни, чтобы сохранить объемы движения в будни. В этот период железнодорожники проведут демонтаж и укладку рельсошпальной решетки, балластировку и выправку пути, протяженностью 700 м, переустройство контактной сети и устройств автоматики.

На время работ движение поездов против часовой стрелки на участке будет организовано по третьему пути, без остановок на станциях Ростокино, Коптево и Балтийская. Для того чтобы доехать до этих станций, необходимо воспользоваться поездами обратного направления.

"Кроме того, ряд электропоездов проследует по укороченным маршрутам, часть поездов выведены из графика. В связи с этим интервал движения на участке от Ростокино до Панфиловской будет увеличен. На остальном кольце он составит 8 минут", - добавили в пресс-службе.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам.