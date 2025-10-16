Умер ветеран Николай Кизюн

Ветеран неоднократно участвовал в парадах Победы на Красной площади

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Кизюн скончался. Об этом ТАСС рассказал представляющий его интересы адвокат Александр Зорин.

"Да, действительно, сегодня в 06:10 утра в больнице [скончался]", - сказал он, уточнив, что его подзащитный очень переживал по поводу судебной тяжбы касательно его квартиры.

Кизюн был награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды. Ветеран неоднократно участвовал в парадах Победы на Красной площади, ему жал руку президент РФ Владимир Путин.