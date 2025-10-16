AP: десятки журналистов сдали пропуска в Пентагон в знак протеста

Это связано с ограничениями по отношению к СМИ, недавно введенными главой Пентагона Питом Хегсетом

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Несколько десятков журналистов приняли решение сдать пропуска в военное ведомство США из-за ограничений по отношению к СМИ, недавно введенных главой Пентагона Питом Хегсетом. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его информации, в среду около 50 представителей СМИ демонстративно покинули здание ведомства в одно время, предварительно вернув свои пропуска. Журналисты выразили протест против новых правил работы в Пентагоне, согласно которым корреспонденты не могут освещать работу ведомства без одобрения Хегсета. Пока неизвестно, как ограничения скажутся на работе СМИ, отмечает агентство.

10 октября газета The New York Times назвала действия Хегсета "беспрецедентно враждебными" по отношению к СМИ, поскольку под его руководством Пентагон ограничил возможность репортеров свободно перемещаться по коридорам ведомства и ввел новые жесткие правила, которые могут привести к отзыву пресс-карт.

По данным NYT, после вступления в должность Хегсет приказал своей команде запретить корреспонденту NBC News Кортни Куб доступ в Пентагон. Это произошло после того, как Куб участвовала в подготовке материала о прошлом Хегсета во время его утверждения в Сенате. Приказ не был выполнен, поскольку юристы Пентагона заявили, что ведомство не может выборочно лишать доступа одно СМИ.