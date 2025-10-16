В атмосфере Омска зафиксировали загрязнение четырьмя веществами

В трех из пяти округов выявили превышение предельно допустимой концентрации диоксида и оксида азота, сероводорода и оксида углерода

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 16 октября. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) диоксида и оксида азота, сероводорода и оксида углерода выявлено в атмосфере в трех из пяти округов Омска. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минприроды.

"По информации ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" 15 октября <…> на стационарном посту в Центральном административном округе города Омска зафиксировано превышение ПДК оксида углерода в 8,7 раза", - говорится в сообщении.

В Кировском округе выявлено 1,25 ПДК сероводорода, 1,34 ПДК диоксида азота и 1,48 ПДК оксида азота. В Советском округе допустимая концентрация диоксида и оксида азота была превышена в 1,28 и 1,16 раз соответственно.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам лета 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 76 из 83 мест и входит в десятку отстающих регионов. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.