Назван лучший горнолыжный регион по итогам премии Ski Business Award

Им стала Кемеровская область

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

КЕМЕРОВО, 16 октября. /ТАСС/. Кемеровская область одержала победу в номинации "Лучший горнолыжный регион" общероссийской премии Ski Business Award 2025, сообщили в пресс-службе дирекции курорта Шерегеш.

"В рамках Форума туристических территорий были подведены итоги отраслевой общероссийской премии Ski Business Award 2025. Победу в номинации "Лучший горнолыжный регион" присудили Кемеровской области - Кузбассу", - говорится в сообщении.

Курорт Шерегеш также отмечен в номинациях "Лучшая служба горнолыжных инструкторов" (сектор Е), "Горнолыжный комплекс - открытие года" (комплекс "Шермонт"), "Лучший глэмпинг" (отельный комплекс "Тайгара") и "Лучший тюбинг-парк на ГЛК" (тюбинг-парк "Белка", СПА-отель Ольга).

Форум туристических территорий (FTT-2025) проходит 15-16 октября в Москве в олимпийском комплексе "Лужники", деловая программа сосредоточена на инвестиционных проектах, технологических решениях и стратегии импортозамещения. На соискание премии Ski Business Award поступило рекордное количество заявок - 245, вручалось более 60 наград в категориях: горнолыжные комплексы, производители оборудования, отели, рестораны и персоналии, внесшие вклад в развитие отрасли.