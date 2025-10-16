В порту Находки первый этап реконструкции причалов должны закончить в 2026 году

Техника для размещения на причале уже закуплена

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Первый этап реконструкции трех причалов в порту Находки планируют завершить в 2026 году. Об этом на III Дальневосточном логистическом форуме сообщил заместитель генерального директора АО "Терминал Астафьева" Алексей Ядрищенский.

"Сейчас мы проводим полную реконструкцию трех причалов в Находке, чтобы восстановить все несущие нагрузки и запустить перевалку контейнеров и генеральных грузов. Планируем закончить реконструкцию первого этапа трех причалов в 2026 году. Техника для размещения на причале уже закуплена. Планируем начать работу сразу же после окончания восстановительных работ", - сообщил он.

Он также рассказал, что в дальнейшем планируется развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры в Находке.

О форуме

III Дальневосточный логистический форум состоялся 16 октября во Владивостоке . Мероприятие призвано объединить усилия бизнеса и государства для развития логистического потенциала макрорегиона. Форум организован Клубом предпринимателей Дальнего Востока при поддержке правительства Приморского края.

ТАСС - информационный партнер форума.