В России на электронную трудовую книжку перевели 24 млн работников

Цифровой документ дает постоянный доступ к сведениям о трудовой деятельности, получить которые можно через "Госуслуги"

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Около 24 млн работников в России переведены на электронную трудовую книжку, электронная книжка дает возможность дистанционно направлять сведения при трудоустройстве. Об этом сообщается в Telegram-канале Соцфонда.

"24 млн работников переведены на электронную трудовую книжку. Одним из главных преимуществ цифрового документа работники называют постоянный доступ к сведениям о своей трудовой деятельности, получить которые можно в считанные минуты через "Госуслуги", - говорится в публикации.

Кроме того, электронная книжка дает возможность дистанционно направлять сведения при трудоустройстве. Компаниям электронная книжка позволяет уйти от устаревших форм учета, также цифровой формат ведения данных повышает уровень их сохранности и безопасности сведений о периодах работы.