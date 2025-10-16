СК РФ с 2014 года возбудил около 8,5 тыс. дел о преступлениях киевского режима

В них вошли дела против украинских военнослужащих, представителей военно-политического руководства и силовых структур, членов радикальных объединений и иностранных наемников

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета РФ с 2014 года возбудили около 8,5 тыс. уголовных дел о преступлениях киевского режима. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"С 2014 года следственными органами СК России возбуждено 8 411 дел о преступлениях киевского режима, в том числе в отношении украинских военнослужащих, представителей военно-политического руководства и силовых структур, членов радикальных объединений и иностранных наемников", - говорится в сообщении.

В СК РФ отметили, что глава ведомства Александр Бастрыкин провел в Мариуполе оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих.