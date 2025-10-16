Американец первым в истории спустился на лыжах по северному склону Эвереста

По информации The Himalayan Times, 50-летний Джим Моррисон взошел на вершину в среду, а затем отправился в четырехчасовой спуск

Эверест © Daniel Prudek/ Shutterstock/ FOTODOM

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 октября. /ТАСС/. Американский альпинист Джим Моррисон стал первым в истории, кому удалось спуститься на лыжах по сложнейшему северному склону - с крутизной до 40-60 градусов - высочайшей вершины мира - Эвереста (8 848,86 м). Об этом сообщила газета The Himalayan Times.

50-летний Моррисон взошел на вершину в среду, а затем отправился в четырехчасовой спуск.

Это достижение было задокументировано режиссерами Джимми Чином и Элизабет Васархели для фильма National Geographic. Моррисон, сопровождаемый командой из 11 альпинистов, посвятил исторический спуск коллеге-лыжнице Хилари Нельсон. Она погибла в 2022 году при восхождении на восьмитысячник Манаслу. "Я посвятил ее [памяти] целый день", - отметил рекордсмен.

Это была третья попытка Моррисона спуститься по коридору Хорнбейн на лыжах. Две предыдущие - в 2023 и 2024 годах - были сорваны из-за проблем с логистикой и схода лавины, в которой пострадал товарищ по команде. Этот маршрут был впервые покорен в 1963 году американцем Томом Хорнбейном и его товарищем.

За последнее десятилетие Моррисон зарекомендовал себя как один из самых опытных горнолыжников мира, известный своими спусками с Лхоцзе, Макалу и других гималайских вершин. Его нынешний успех стал важной вехой в истории альпинизма и экстремальных спусков на лыжах.