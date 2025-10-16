Чернышенко: в "Профессионалитете" участвуют 1,5 тыс. образовательных организаций

В программе также задействовано 2,5 тыс. компаний-работодателей, сообщили в аппарате заместителя председателя правительства

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Программа "Профессионалитет" уже объединила 1,5 тыс. образовательных организаций и 2,5 тыс. компаний-работодателей. Об этом сообщили в аппарате заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

18 октября пройдет Единый день открытых дверей во всех кластерах федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". Более 850 тыс. школьников 8-11-х классов и их родителей узнают, как получить востребованные специальности и найти интересную работу.

"Федеральный проект "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети" играет важную роль в обеспечении технологического лидерства России - национальной цели, поставленной нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. В рамках федпроекта созданы кластеры по ключевым отраслям экономики, которые уже объединили 1,5 тыс. образовательных организаций и почти 2,5 тыс. компаний-работодателей в 86 регионах страны. Благодаря их работе перед нашей молодежью открыты широкие возможности для получения практических навыков и востребованных специальностей", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

По информации аппарата вице-премьера, с 9 по 17 октября команды студентов - амбассадоров "Профессионалитета" - под руководством кураторов проводят в школах классные часы "Профессионалитет: ты в хорошей компании". Они рассказывают ребятам о преимуществах обучения по практико-ориентированным образовательным программам, о стажировках и трудоустройстве, о мерах поддержки со стороны работодателей и региональных властей.

"Федеральный проект "Профессионалитет" сегодня объединяет сотни образовательных организаций и тысячи работодателей по всей стране. На сегодняшний день в рамках проекта создано более 500 кластеров в 86 регионах России, что обеспечивает всестороннюю поддержку студентов и педагогов, а также тесную связь системы СПО с реальным сектором экономики. "Профессионалитет" дает молодым людям возможность быстро и качественно получить востребованные профессии, гарантирует целевое обучение и трудоустройство. Этот проект не только меняет систему среднего профессионального образования, но и закладывает основу устойчивого развития нашей экономики. Сегодняшние школьники должны видеть перспективы своего профессионального развития - и именно для этого в колледжах и техникумах "Профессионалитета" мы организуем Единый день открытых дверей", - приводятся в сообщении слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Федеральный проект "Профессионалитет" запущен в 2022 году и направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования в целях развития экономики страны, обеспечения технологического и кадрового суверенитета.

Федеральный оператор проекта "Профессионалитет" - Институт развития профессионального образования.