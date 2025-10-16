В Запорожской области намерены организовать культурный фестиваль народов РФ

Проект позволит молодежи лучше узнать свою страну и предотвратить межнациональные конфликты

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Фестиваль культуры и искусств народов России, который будет продолжаться круглый год, намерены организовать в Запорожской области. Это позволит молодежи лучше узнать свою страну и предотвратить межнациональные конфликты, рассказала ТАСС руководитель Координационного центра по профилактике экстремизма Запорожской области, работающего при Мелитопольском государственном университете (МелГУ), Ольга Мурзина.

Координационный центр занимается профилактикой и противодействием межнациональных и межконфессиональных конфликтов, экстремизма и терроризма, особенно в молодежной среде.

"Мы планируем запустить культурный фестиваль, фестиваль искусства, который будет состоять из трех направлений. Это национальный компонент: кухня, одежда, традиции, ремесла. И привнести сюда не только народы Запорожья, но, может быть, Кавказа, Дагестана - одного из регионов-шефов Запорожской области. Можно было бы организовать поездки, открытое сотрудничество, чтобы знакомить с культурой и гостей, и самим выезжать", - сказала Мурзина.

Второе направление фестиваля - медийное. Собеседница агентства рассказала, что оно предусматривает конкурсы анимационных фильмов, короткометражек, социальных роликов и т. п. А третья часть - галерейная, подразумевающая выставки картин, фотографий, мастер-классы по ремеслам и прочее. Мурзина отметила, что проведение фестиваля поддержали в Минмолодежи Запорожской области, первый планируется провести уже в следующем году.

Руководитель центра подчеркнула, что фестиваль должен способствовать формированию активной гражданской позиции у молодежи. "Чтобы воспитать патриота, нужно привить любовь к Родине и к месту, где ты живешь. Через любовь к культуре, чтобы человек гордился тем местом, где он живет, и готов был его защищать", - заключила Мурзина.