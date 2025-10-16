В Ухте построят комплекс сортировки отходов мощностью 45 тыс. тонн в год

Объем инвестиций составит около 1,5 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 16 октября. /ТАСС/. Мусоросортировочный комплекс мощностью 45 тыс. тонн отходов в год и полигон для размещения отходов мощностью 40 тыс. тонн в год построят в Ухте, втором по величине городе Республики Коми. Объем инвестиций составит около 1,5 млрд рублей, заключено концессионное соглашение, сообщила пресс-служба Российского экологического оператора.

"Республика Коми демонстрирует системный подход к реализации концессионных проектов. Объем инвестиций в данный проект составляет около 1,5 миллиардов рублей. В результате в регионе должен появиться комплекс мощностью сортировки 45 тысяч тонн отходов в год", - привела пресс-служба слова генерального директора публично-правовой компании "Российский экологический оператор" Ирины Тарасовой.

Помимо сортировки, в состав комплекса также войдет полигон на 40 тысяч тонн в год. Проект реализует ООО "Экологический оператор Коми".

Подписано концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию комплекса. Это уже второе предприятие, которое построят в регионе по ускоренному механизму без конкурса в рамках распоряжения правительства № 649-р. Специалисты Российского экологического оператора оказали поддержку в подготовке документации. Ранее было подписано концессионное соглашение о строительстве мусоросортировочного комплекса в заполярной Воркуте мощностью 17 тыс. тонн в год, проект оценивается в 1,2 млрд рублей.

Как сообщал ранее глава Коми Ростислав Гольдштейн, в Ухте и Воркуте построят комплексы, которые будут работать по новому принципу через концессионное соглашение, то есть частные инвестиции пойдут на строительство, но объекты при этом останутся в собственности республики. В приполярном городе Инте до 2030 года планируют построить мусоросортировочный завод и установить модульную мусоросортировочную линию при действующем полигоне.

С 2025 года в Российской Федерации на смену нацпроекту "Экология", завершившемуся в 2024 году, пришел новый национальный проект - "Экологическое благополучие". По одному из его направлений определена задача по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.