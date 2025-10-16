Жительница Бурятии отсудила 500 тыс. рублей за незамеченный туберкулез

Из-за отсутствия своевременного должного лечения ей пришлось удалить часть легкого

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 16 октября. /ТАСС/. Верховный суд Бурятии оставил без удовлетворения жалобу ответчика по иску пациентки, которой рентгенолог одной из частных клиник не диагностировала вовремя туберкулез, из-за этого больной после упущенного времени и отсутствия должного лечения пришлось удалить часть легкого. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

"Женщина обратилась в одну из частных клиник с жалобами на здоровье, врач-терапевт выставил предварительный диагноз, для верификации которого назначил проведение рентгенологического исследования органов грудной клетки. Врачом-рентгенологом клиники было дано заключение об отсутствии патологий. Спустя полгода [пациентка] обратилась в городскую больницу, при проведении флюорографии легких был диагностирован инфильтративный туберкулез верхней доли правого легкого в фазе распада. Больная проходила консервативное лечение, ввиду отсутствия положительной динамики проведена операция по удалению верхней части правого легкого", - сообщили в суде.

Проверка территориального органа Росздравнадзора по Республике Бурятия выявила факт пропуска патологии врачом-рентгенологом. Пациентка обратилась в суд, чтобы возместить вред, причиненный ее здоровью, и взыскать компенсацию морального вреда. Решением районного суда исковые требования были удовлетворены частично, частную клинику обязали выплатить 500 тыс. рублей.

Не согласившись с решением суда, представитель ответчика подал апелляционную жалобу. Она осталась без удовлетворения.