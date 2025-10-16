В Челябинской области увеличили выплаты заключившим контракт с Минобороны

Ее размер составит 3 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 16 октября. /ТАСС/. Единовременная региональная выплата для военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны РФ, в Челябинской области увеличена с 1,5 млн до 2,4 млн рублей с 20 октября. Вместе с федеральными и муниципальными средствами заключившие договор смогут получить единовременную выплату 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"По инициативе [губернатора региона] Алексея Текслера, в Челябинской области увеличен размер единовременной выплаты заключившим контракт с Министерством обороны РФ. Для тех, кто впервые заключит контракт в период с 20 октября по 20 декабря 2025 года, выплата составит 3 млн рублей. Сюда входит: 2 млн 400 тыс. - из средств регионального бюджета (эта часть увеличится на 900 тыс. рублей); 200 тыс. - из средств муниципалитетов (увеличится на 100 тыс.)", - говорится в сообщении.

Из федеральных средств будет поступать до 400 тыс. рублей, добавили в пресс-службе.

В регионе действует ряд мер поддержки для участников и ветеранов специальной военной операции. Ранее депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли закон, по которому право на бесплатный земельный участок получают работники частных военных компаний, принимающие участие в СВО. Кроме того, мобилизованным и членам их семей предоставлено право на получение бесплатной юридической помощи, также семьи мобилизованных могут получить единовременную выплату на приобретение и установку внутридомового газового оборудования и другие меры поддержки.