В Донбассе и Новороссии с 2022 года построили свыше 6,4 тыс. км дорог

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что почти во всех регионах перевыполнили планы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Более 6,4 тыс. км дорог построено и реконструировано в регионах Донбасса и Новороссии с 2022 года. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы перешагнули уже планы в 6,4 тыс. км построенных и реконструированных дорог. Мы вышли на плановые объемы. Кстати, в этом году мы уже почти во всех регионах перевыполнили планы. Сейчас мы добавили 10 млрд дополнительных средств, плюс еще планируем порядка 10 млрд рублей добавить, чтобы уже планы 2026 года начать реализовывать в этом году", - сказал он.