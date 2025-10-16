Разработан новый экспресс-тест для диагностики энтеровирусов

Он позволяет за 30 минут проводить мониторинг окружающей среды на наличие возбудителей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора разработали новый тест, который позволит определять возбудителей респираторных и желудочно-кишечных инфекций за 30 минут. Об этом сообщили на сайте ведомства.

"Энтеровирусы представляют собой группу вирусов, способных вызывать разнообразные заболевания - от легких респираторных и желудочно-кишечных инфекций до серьезных состояний, связанных с поражением центральной нервной системы. <…> Новый тест позволяет всего за 30 минут проводить мониторинг окружающей среды на наличие этих возбудителей, что значительно быстрее традиционных методов диагностики", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что тест был разработан в рамках федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)".