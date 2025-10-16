На трассе в Югре ограничивали движение из-за ветра и дождя

Ограничения действовали до приведения проезжей части в нормативное состояние

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 октября. /ТАСС/. Ограничение движения для транспортных средств было введено на участке федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Ханты-Мансийском автономном округе из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Югры.

"В связи с ухудшением погодных условий на 950-м км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск - выезд из Ханты-Мансийска и на 936-м км этой же автодороги в сторону Ханты-Мансийска введены временные ограничения движения для всех видов транспортных средств", - говорилось в сообщении.

Ограничения действововали до приведения проезжей части в нормативное состояние.

Позже в Telegram-канале Госавтоинспекции Югры сообщили, что движение транспорта возобновлено.

По данным синоптиков, 16 октября в Югре прогнозируются местами ветер, снег, мокрый снег и дождь, в отдельных районах гололед.

В новость внесены изменения (11:57 мск) - добавлена информация о возобновлении движения.